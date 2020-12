GAMESTOP : les revenus déçoivent

(AOF) - Le premier distributeur mondial de jeux vidéo, qui possède notamment Micromania en France, GameStop, a dévoilé des revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, clos fin octobre, il a essuyé une perte nette de 18,8 millions de dollars, soit 29 cents par titre contre une perte de 83,4 millions de dollars ou 1,02 dollars par action, un an plus tôt. Ajustée, la perte par action est ressortie à 53 cents, bien moins importante que le consensus FactSet s'élevant à -80 cents.

Les revenus ont chuté de 30,2% à 1 milliard de dollars à comparer aux attentes de 1,09 milliard. A surface comparable, ils ont baissé de 24,6% du fait de la fermeture des magasins. Les ventes en ligne ont flambé de 257%.

Le groupe a fermé près de 800 magasins depuis le début 2019 et prévoit d'en fermer d'autres en 2021 et 2022, a indiqué la direction aux analystes.

Le distributeur note que les revenus ont bondi de 16,5% à surface comparable en novembre grâce au lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Il prévoit des revenus en progression sur le trimestre, mais aussi d'être rentable.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Jeux vidéo

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.