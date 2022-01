Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GameStop lancerait une place de marché pour les NFT destinés aux joueurs information fournie par AOF • 07/01/2022 à 14:29



(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo GameStop est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur d'informations de presse selon laquelle il prévoirait de lancer une place de marché pour les NFT destinés aux joueurs d'ici la fin de l'année. Selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg, il serait également en pourparlers avec des sociétés de crypto et de blockchain pour savoir quels jetons pourraient être utilisés sur la place de marché.



Elle discute également avec ses partenaires de la possibilité de créer un certain nombre de fonds, jusqu'à 100 millions de dollars chacun, pour investir dans des créateurs de contenu et des sociétés de jeux NFT.





