GameStop, GE Aerospace, secteur automobile : les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - GameStop

GameStop a annoncé son intention de lever 1,3 milliard de dollars via des obligations convertibles de 5 ans d'échéance et proposant un coupon nul. Le distributeur de jeux vidéo américain prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoin s d'une manière compatible avec sa politique d'investissement. Le groupe avait annoncé mercredi soir qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.

GE Aerospace

GE Aerospace va investir plus de 78 millions d'euros dans cinq sites de production en Europe au cours de l'année 2025. Dans le détail, l'équipementier aéronautique américain investira en Italie (55,6 millions d'euros), en Pologne (11,6 millions d'euros), en République tchèque (5,4 millions d'euros), au Royaume-Uni (3,3 millions d'euros) et en Roumanie (2,3 millions d'euros). Plus de 500 emplois seront créés sur ces sites européens en 2025.

Secteur auto

Le secteur automobile est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. General Motors devrait baisser de plus de 6%, tandis que Ford et Tesla semblent moins affectés. Le président américain souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ".