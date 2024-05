GameStop et AMC s'envolent, le retour de "Roaring Kitty" ravivant la manie des mèmes boursiers

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 14, les données sur les ventes à découvert au paragraphe 8) par Medha Singh

Les chouchous de la distribution GameStop GME.N et AMC

AMC.N ont bondi mardi après que des messages de "Roaring Kitty" Keith Gill ont fait jaser sur le retour de la figure centrale derrière la frénésie des mèmes de 2021, déclenchant un rallye dans les actions.

Les actions ont plus que doublé avant la cloche et étaient prêtes à étendre les gains de la session précédente après que M. Gill a partagé un mème et plus de 10 clips de films, y compris "X-Men Origins: Wolverine", "The Avengers" et le western de 1993 "Tombstone".

Même si les messages ne mentionnaient pas de noms de sociétés, les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop et d'AMC, la plus grande chaîne de cinémas au monde, ont été les plus échangées par les investisseurs particuliers lundi, selon les données de J.P.Morgan.

Cela s'explique principalement par le fait que M. Gill, qui revient sur la plateforme de médias sociaux X après une interruption de près de trois ans, est reconnu pour avoir déclenché le "rallye Reddit" en janvier 2021 en lançant des appels à la hausse sur le distributeur de jeux vidéo GameStop.

"Le fait que Roaring Kitty soit de retour devrait être totalement dénué de sens pour le marché boursier (, mais) le fait qu'elle ne le soit pas est fascinant", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

"Le retour des mèmes boursiers stimule l'ensemble du marché des actions que beaucoup de détaillants aiment négocier et leur offre des possibilités de gagner de l'argent en dehors de l'achat et de la conservation

GameStop a fait un bond de 118 % lundi et a clôturé à son plus haut niveau depuis deux ans . Sa capitalisation boursière a bondi de près de 4 milliards de dollars pour atteindre 9,32 milliards de dollars.

Selon la société d'analyse Ortex Technologies, les vendeurs à découvert de l'action devraient perdre 1,2 milliard de dollars sur le papier mardi, soit un peu plus que les pertes de lundi .

AMC a bondi de 78 % pour atteindre 5,19 dollars et a plus que doublé par rapport à son niveau le plus bas atteint à la mi-avril.

La frénésie s'est également propagée aux actions dessociétés à microcapitalisation.

Le fabricant d'écouteurs Koss KOSS.O , les actions cotées en bourse de BlackBerry BB.N et la société d'emballages alimentaires Tupperware TUP.N ont progressé de 34 % à 15 % mardi.

Les actions de Reddit RDDT.N ont augmenté de 3,3 %. En 2021, la société de médias sociaux a été utilisée par des investisseurs particuliers pour coordonner et cibler des actions fortement court-circuitées, ce qui a abouti à une bataille entre Wall Street et Main Street.

Selon les analystes , ces opérations spéculatives ne devraient pas durer longtemps, car le contexte économique, marqué par une inflation galopante et des taux d'intérêt élevés, contraste fortement avec l'ère de l'argent bon marché et de l'épargne pandémique de 2021.

"Ce rallye rime peut-être avec 2021, mais il est peu probable qu'il se répète", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez le courtier numérique eToro.

Le courtier Robinhood HOOD.O , axé sur les investisseurs particuliers, qui a généralisé les transactions sans commission, a gagné 1,5 %.