GAMESTOP et AMC : la spéculation reprend de plus belle

(AOF) - Après avoir fait les grands titres de la presse financière fin janvier, les titres GameStop et AMC, sont de nouveau très entourés à Wall Street. L'action du distributeur de jeux vidéo a flambé de 104% mercredi et s'apprête à bondir de plus de 60% à l'ouverture jeudi. Le propriétaire de cinémas a lui gagné 18% mercredi et est attendu en progression de 14% jeudi.

Ces titres ont vu leur valeur exploser en janvier en raison du fort intérêt d'investisseurs particuliers, qui voulaient en montrer aux vendeurs à découvert, en particulier des hedge funds. Plusieurs fonds américains ont ainsi été mis en difficulté.