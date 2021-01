GAMESTOP et AMC devraient de nouveau flamber, Robinhood relâche la pression

(AOF) - Les titres GameStop et AMC sont notamment attendus en très forte hausse après avoir chuté respectivement de 44% et de 56% hier. Ils avaient été pénalisés par la décision de plusieurs brokers, dont Robinhood et Interactive Brokers de limiter les transactions pour certains titres à la seule clôture des positions. Cette décision concernait aussi BlackBerry, Best Buy,Express, Koss, Naked Brand et Nokia. Finalement Robinhood a fait marche arrière et autorise de nouveau l'achat de ces valeurs.

Réagissant via twitter à ces annonces, les investisseurs particuliers américains ont fait part de leur colère à la suite à ces annonces.

Selon la presse américaine, Robinhood a dû lever un milliard de dollars auprès d'investisseurs hier pour l'aider à couvrir les demandes de liquidités en raison de la forte volatilité sur les marchés. Selon le New York Times, La chambre de compensation de Wall Street, la Depository Trust and Clearing Corporation, a exigé des milliards de dollars supplémentaires en garantie aux maisons de courtage pour se protéger de la volatilité.

Non seulement ces titres ont vu leur valeur exploser ces derniers jours, mais leur progression a mis en difficulté plusieurs fonds américains, spécialisés dans les ventes à découvert. Le hedge funds Melvin Capital a du être secouru par les fonds Capital et Point72 AM et d'autres investisseurs professionnels ont connu aussi des déboires du fait de la récente volatilité.