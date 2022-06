GameStop enregistre une perte plus lourde que prévu

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a essuyé une perte nette de 157,9 millions de dollars contre - 66,8 millions de dollars, un an auparavant. La perte par action est ressortie à 1,94 dollar. En données ajustées, elle est ressortie à 2,08 dollars, alors que le consensus Bloomberg visait une perte par action de 1,16 dollar. Les revenus ont atteint 1,378 milliard de dollars contre 1,277 milliard de dollars, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,33 milliard.

La révolution du métavers - Ubisoft a réalisé une première étape dans la concrétisation de son métavers à travers le lancement d’Ubisoft Quartz, une plateforme où les joueurs pourront se procurer des objets virtuels certifiés et traçables sur une blockchain. De nouveaux acteurs ont levé ces derniers mois des centaines de millions de dollars. Leurs jeux (« Axie Infinity » ou «Blankos Block Party»), encore confidentiels, permettent aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs avatars ou de parcelles de terrain virtuel, qu’ils peuvent ensuite revendre à d'autres joueurs. Niantic, éditeur du jeu vidéo «Pokémon Go», vient de lever 300 millions de dollars pour financer des firmes opérant dans le métavers. La société s’est rapidement positionnée sur cette technologie dont est issu «Pokémon Go», qui a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus depuis sa sortie.