GAMESTOP devrait être lourdement sanctionné en raison de la réduction des objectifs 2019

(AOF) - Micromania en France, GameStop, est attendu en forte baisse après avoir dévoilé des résultats décevants et abaissé une nouvelle fois ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos début novembre, il a essuyé une perte nette de 83,4 millions de dollars, soit 1,02 dollar par titre contre une perte de 488,6 millions de dollars ou 4,78 dollars par action, un an plus tôt. Les comptes de l'année dernière incluent des dépréciations d'actifs pour 587,50 millions de dollars.

Ajustée, la perte par action est ressortie à 49 cents, à comparer avec un consensus d'un bénéfice net de 11 cents.

Les revenus ont chuté de 25,7% à 1,44 milliards de dollars. A surface comparable, ils ont baissé de 23,2%. Le marché anticipait un repli de 13,8% pour ce dernier indicateur.

En raison d'une performance plus dégradée que prévu, il a abaissé ses objectifs 2019. GameStop vise un bénéfice par action ajusté compris entre 10 et 20 cents contre de 1,15 à 1,30 dollar auparavant. Les ventes à surface comparable sont désormais anticipées en repli de 15% à 20% à comparer avec une fourchette précédente de -10% à -15%.