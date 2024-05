Gamestop, Booking, Microsoft...Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet

Alphabet, maison-mère de Google, recule près de 2% en avant-Bourse tandis qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, doit présenter ce lundi un service de moteur de recherche sur internet basé sur l'intelligence artificielle (IA), afin de concurrencer Google Search. Cette annonce intervient alors que Google lancera demain son événement annuel pour présenter ses dernières innovations, notamment en matière d'IA.

Apple

Apple aurait conclu un accord avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour utiliser sa technologie sur l'iPhone, affirme Bloomberg. Les fonctionnalités de ChatGPT seraient utilisées dans iOS18, le prochain système d'exploitation de l'iPhone. " La signature d'un partenariat avec OpenAI ouvre une myriade de pistes et de possibilités de revenus en matière d'intelligence artificielle " pour Apple, souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush

Amazon

Amazon a annoncé un plan d'investissements de plus de 1,2 milliard d'euros en France et la création de plus de 3000 emplois en CDI à l'occasion du sommet Choose France. Ces investissements comprennent le développement de l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS) en région parisienne pour accompagner les opportunités croissantes de l'IA générative en France et l'expansion de l'infrastructure logistique d'Amazon en Auvergne-Rhône-Alpes pour livrer les clients de façon plus rapide et écologique.

Booking

La Commission européenne annonce avoir désigné aujourd'hui la société Booking comme contrôleur d'accès (gatekeeper) en vertu du règlement sur les marchés numériques (DMA), pour son service d'intermédiation en ligne Booking.com. Sur la base de l'auto-évaluation de Booking soumise le 1er mars 2024 selon laquelle elle répond aux seuils pertinents, la Commission a établi que ce service de plateforme "constitue une passerelle importante entre les entreprises et les consommateurs".

Chevron

Le leader de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, demande à la FTC, le gendarme fédéral de la concurrence, d’interdire la fusion des pétroliers Chevron et Hess. Cette transaction à 53 milliards de dollars annoncée fin octobre 2023 "permettrait aux grandes sociétés pétrolières d’augmenter les prix de l’essence", a estimé le sénateur de New York sur X. Il demande à l’autorité de "se ranger du côté des consommateurs" et de stopper ce projet.

Gamestop

L'action du distributeur de jeux vidéo américain Gamestop est attendue en hausse de plus de 30%. Pour la première fois depuis près de 3 ans, Keith Gill, connu sous le pseudonyme Roaring Kitty a publié un tweet. Celui-ci montre un homme assis, qui se redresse pour se pencher en avant. Keith Gill était devenu célèbre en 2021 après avoir publié une série de vidéos en ligne en faveur de Gamestop, provoquant une flambée de l’action. Un film à propos de cet épisode boursier, Dumb Money, est même sorti au cinéma en 2023.

Microsoft

Dans le cadre du Sommet Choose France, Microsoft a annoncé qu’il investira 4 milliards d’euros en France dans le développement d’une infrastructure cloud et IA, dans la formation à l’IA et l’accélération des startups françaises. Le groupe technologique américain affiche pour ambition de former 1 million de personnes et de soutenir 2 500 startups françaises d’ici 2027. Il s'agit de son investissement le plus important en France à ce jour.