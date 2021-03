GAM va initier la liquidation ordonnée du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance

(AOF) - GAM Investments annonce avoir fermé aux souscriptions et aux rachats le fonds GAM Greensill Supply Chain Finance. Il justifie sa décision par " l'évolution récente du marché et la couverture médiatique des activités de financement de la chaîne d'approvisionnement qui en a résulté". Greensill est une société australienne spécialisée dans l'affacturage inversé proche de la faillite. Le gestionnaire d'actifs ajoute qu'il veillera à ce que tous les clients soient traités équitablement et s'engage dans le processus de restitution ordonnée de l'intégralité de leur investissement.

GAM souligne que les actifs sont intégralement assurés contre le défaut de paiement auprès d'assureurs tiers et que la valorisation des actifs du fonds ne soulève aucune inquiétude.

Le fonds était réservé aux investisseurs qualifiés et ses actifs s'élèvent actuellement à 842 millions de dollars américains au total, répartis entre moins de dix clients. Les revenus de GAM issus de ce fonds sont de l'ordre de 1 million de francs suisses par an. À compter de ce jour, GAM renonce aux frais futurs sur le fonds.

Tous les actifs du fonds ont une échéance finale de 12 mois ou moins, avec une durée moyenne pondérée de moins de 60 jours et sont détenus et protégés dans des structures domiciliées au Luxembourg.

La clôture du fonds Supply Chain Finance marque la fin de la relation commerciale de GAM avec Greensill, qui avait débuté en 2016.