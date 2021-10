GAM nomme Mary Murphy à la tête des relations internationales avec les consultants

(AOF) - GAM Investments a annoncé ce jour l’affectation de Mary Murphy au nouveau poste de Responsable des relations internationales avec les consultants (Head of Global Consultant Relations). Elle sera rattachée à Jill Barber, Directrice mondiale des solutions institutionnelles (Global Head of Institutional Solutions) et sera chargée des relations stratégiques avec les consultants britanniques et internationaux pour couvrir notre gamme complète de capacités d’investissement, GAM visant à développer ses activités grâce à ce réseau.

Par le passé, Mary Murphy était responsable des relations avec les consultants de certains des investissements stratégiques les plus importants chez BlackRock. Forte d'une carrière de 15 ans dans le secteur, Mary Murphy était Directrice client des affaires institutionnelles britanniques chez GAM jusqu'à 2016 et a occupé de nombreux postes dans d'autres firmes de gestion d'actifs.