GAM Investments renforce sa présence en Asie

(AOF) - GAM Investments a annoncé le recrutement de Terence Bong pour diriger les activités clients à Singapour et dans la région de l'Asie du Sud-Est. Il dirigera également le nouveau bureau de GAM à Singapour. Terence Bong sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l'Asie du Sud-Est. Il sera basé à Singapour et rattaché à Rossen Djounov, Head of APAC.

La nomination de Terence Bong et l'ouverture d'un bureau à Singapour soulignent l'importance de la région Asie-Pacifique, où GAM dispose d'une clientèle établie et qui représente un marché de croissance stratégique pour la société. Dans la région, GAM dispose déjà de bureaux à Hong Kong, Tokyo et Sydney.

Terence Bong était auparavant Head of Wholesale for South East Asia chez Templeton Asset Management, où il était responsable de la distribution auprès des banques privées, conseillers financiers indépendants, compagnies d'assurance et banques de détail à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines.