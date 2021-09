GAM Invesments : Angela Merkel n'était pas très appréciée des marchés

(AOF) - GAM Invesments juge peu probable que les marchés financiers pleurent la fin d'une ère de gouvernements dirigés par la CDU, car la chancelière Merkel n'était pas très appréciée des marchés. " Si l'on se fie à l'expérience du gouvernement dirigé par Gerhard Schroder, qui a mené des politiques en faveur des marchés, notamment les réformes Hartz, qui ont relancé l'économie allemande à partir du milieu des années 2000, il n'y a aucune raison de craindre une coalition dirigée par le SPD ", poursuit Niall Gallagher, Investment director, Responsable de la gestion des fonds actions Europe.

Il prévient qu'il faudra probablement plusieurs semaines pour interpréter le résultat des élections allemandes et l'on ne sait pas exactement quelle sera la "couleur" politique de la coalition et quelles mesures seront prioritaires.

GAM Invesments fait cependant remarquer que de nombreux sujets politiques n'ont pas été bien gérés en Allemagne ces dernières années. Le gestionnaire d'actifs donne comme exemple la transition énergétique, alors que l'Allemagne va bientôt abandonner l'énergie nucléaire sans carbone tout en continuant à brûler de grandes quantités de charbon pour produire de l'électricité, potentiellement jusqu'en 2038.

Des progrès sur l'Union bancaire au sein de l'UE et des politiques fiscales plus raisonnables qui privilégient les investissements en infrastructures à long terme sont plus probables avec un changement de gouvernement et une nouvelle direction.