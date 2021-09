GAM Holding : sa Corporate Governance saluée par zRating

(AOF) - GAM Holding est arrivé la 15e place au classement général de l'étude zRating Corporate Governance sur 171 sociétés cotées en Suisse, avec 72 points sur un maximum de 100. Le groupe est ainsi le prestataire de services financiers le mieux noté par l'agence de notation suisse indépendante spécialisée dans le développement durable."L'étude reconnaît la position solide de GAM Holding en matière de gouvernance d'entreprise", souligne le gérant dans un communiqué.

" Nous sommes très heureux de la 15e place obtenue dans le classement zRating de cette année et de la confirmation de notre position de leader parmi les prestataires de services financiers. Nous avons gagné deux places par rapport à l'année dernière, preuve, une nouvelle fois, des efforts accomplis ces dernières années pour établir une gouvernance d'entreprise exemplaire", a déclaré David Jacob, président de GAM.

L'étude zRating d'Inrate AG a été publiée pour la 13e fois. 171 sociétés suisses cotées en bourse ont été analysées à partir de leurs rapports annuels 2020 et des assemblées générales annuelles 2021.

La notation zRating repose sur 65 critères quantitatifs et qualitatifs dans les catégories " Actionnaires et structure du capital ", " Droits de participation des actionnaires ", " Composition du conseil d'administration (CA)/de la direction générale (DG) et politique d'information " et " Modèles de rémunération et de participation du CA/de la DG ", qui sont pondérés selon un modèle de notation.

Le score maximum réalisable dans chacune des quatre catégories est de 100 points. L'étude de cette année, qui est publiée en même temps que le classement, était axée sur le développement durable. D'après l'étude, la communication d'entreprise cible de plus en plus cette thématique. Par ailleurs, la transparence forme la base d'une bonne gouvernance d'entreprise.