GAM : Debbie Dalzell nommée directrice des ressources humaines du groupe

(AOF) - GAM Investments a annoncé la nomination de Debbie Dalzell au poste de directrice des ressources humaines du groupe. Debbie Dalzell sera directement rattachée à Peter Sanderson, Chief Executive Officer (CEO) du groupe, et fera partie de l'équipe de direction. Elle rejoindra la société le 2 novembre.

Debbie Dalzell dirigera les ressources humaines de l'entreprise au niveau mondial, notamment les recrutements, la fidélisation, la formation et le développement des collaborateurs. Elle sera également chargée de gérer les initiatives visant à promouvoir la diversité au sein de la société.

" Debbie va nous faire bénéficier de sa vaste expérience du secteur. Sa nomination témoigne de notre engagement à faire de GAM un lieu de travail de premier choix pour nos collaborateurs actuels et futurs. Elle incarne également notre volonté de leur apporter un soutien en matière de santé et de bien-être, tout en poursuivant notre stratégie de diversité et d'inclusion. Je me réjouis d'accueillir Debbie chez GAM " a déclaré Peter Sanderson, CEO du groupe.