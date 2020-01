Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Galp : acquisition de projets solaires en Espagne Cercle Finance • 23/01/2020 à 09:17









(CercleFinance.com) - Galp annonce un accord avec ACS Group pour l'acquisition de projets photovoltaïques en Espagne, transaction représentant une valeur totale de 2,2 milliards d'euros à horizon 2023 et qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020. Le groupe énergétique portugais précise que les actifs comprennent des centrales en activité représentant une puissance installée de 900 MW, ainsi que des projets en voie de réalisation qui porteront la capacité totale installée à 2,9 GW d'ici 2023. Ce portefeuille, représentant la consommation moyenne de 1,8 million de foyers et qui contribuera à éviter l'émission de 87 millions de tonnes de CO2, fera alors de Galp le premier producteur d'électricité d'origine solaire de la péninsule ibérique.

Valeurs associées GALP ENERGIA -B- Euronext Lisbonne -1.68%