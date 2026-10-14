Galderma va racheter la société américaine ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars

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La société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine ZO Skin Health pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars.

• Cette acquisition réunit deux marques de soins de la peau complémentaires et fondées sur la science: ZO Skin Health et Alastin, de Galderma

• Galderma a déclaré que cette opération lui permettrait d’élargir son offre de soins dermatologiques sur le marché en forte croissance des soins délivrés par des médecins et de soutenir la prochaine phase de croissance de ZO Skin Health.

• La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

• La société suisse a indiqué que l’acquisition de 100 % de ZO Skin Health devrait avoir un impact neutre sur le bénéfice par action de son cœur de métier au cours de la première année complète suivant la finalisation de la transaction.

• Basée à Irvine, en Californie, ZO Skin Health est présente dans le secteur des soins de la peau professionnels depuis plus de 20 ans.