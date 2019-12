Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Galapagos : pénalisé par un broker Cercle Finance • 20/12/2019 à 12:10









(CercleFinance.com) - L'action Galapagos perdait plus de 1% à Bruxelles dans un marché stable après qu'un bureau d'études, UBS, a abandonné son conseil d'achat sur ce dossier qui a pris 60% en six mois. Depuis la mise en place de la collaboration avec Gilead, le titre Galapagos a pris environ 45%, relève une note. Et si le nouveau projet Toledo avance bien, il n'en est qu'en phase II, indique UBS, qui vise 194 euros.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.