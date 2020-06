Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Galapagos : données positives dans l'arthrite psoriasique Cercle Finance • 08/06/2020 à 13:53









(CercleFinance.com) - Gilead Sciences et Galapagos font part de nouvelles analyses positives sur les deux essais cliniques de phase II Equator et Equator-2, évaluant leur médicament expérimental filgotinib chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique (PsA). Ces données ont démontré l'efficacité durable et le profil de sécurité consistant du produit chez les patients avec PsA active, et illustré des réductions rapides et soutenues des biomarqueurs inflammatoires chez les patients avec PsA modérée à sévère. Les deux laboratoires pharmaceutiques, qui collaborent sur le développement et la commercialisation du filgotinib, précisent que ces données ont été présentées à l'occasion du Congrès Européen de Rhumatologie 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.