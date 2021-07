Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Galapagos : données de phase Ib positives en psoriasis Cercle Finance • 15/07/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Galapagos fait part de résultats positifs pour son inhibiteur de tyrosine kinase 2 (TYK2) GLPG3667 dans une étude de phase 1b chez les patients atteints de psoriasis, avec une bonne tolérance générale et un signal d'efficacité positif à la semaine 4. Le laboratoire belge précise que 40% des patients ont connu une amélioration d'au moins 50% en réponse PASI avec une dose élevée de GLPG3667. Ces données soutiennent l'initiation d'une étude de phase 2b d'évaluation de dose dans le psoriasis.

Valeurs associées GALAPAGOS Tradegate +0.30% GALAPAGOS Euronext Amsterdam 0.00% GALAPAGOS XETRA -0.18% GALAPAGOS LSE Intl -0.73% GALAPAGOS OTCBB 0.00%