Gains à Wall Street dans l'espoir d'un vaccin contre le COVID-19 début 2021 (au mieux)

Semaine du 6 au 12 Juillet 2020

Bien que le nombre de personnes infectées par le coronavirus aux Etats-Unis ne cesse de progresser (la barre des 60.000 nouveaux cas enregistrés quotidiennement vient d'être dépassée), Wall Street rebondissait vendredi après que les dirigeants de BioNTech et de Pfizer aient annoncé que le vaccin qu'ils développent ensemble devrait être prêt pour une approbation d'ici décembre. De son côté, le docteur Anthony Fauci se disait "prudemment optimiste" sur la disponibilité d'un vaccin début 2021.

Le S&P 500 progressait de 1.76%, le Dow Jones Industrial Average lui emboîtait le pas avec une hausse de 0.96%, et le Nasdaq Composite s'envolait de 4.01%, touchant ainsi son plus haut niveau historique à 10,617.44 points, soutenu par les valeurs 'GAFAN' qui brillaient à nouveau de mille feux (Facebook +4.99%, Google-Alphabet +5.26%, Apple Inc. +5.37%, Amazon +10.71%, Netflix +15.06%). En revanche, les petites capitalisations sous-performaient une fois de plus les grandes (Russell 2000 en baisse 0.64%). L'écart de rendement cumulé depuis le début de l'année entre le S&P500 et le Russell 2000 devient béant (+13.31%).

Les valeurs technologiques se sont bien comportées (+2.70%), mais deux autres secteurs S&P ont réussi à faire mieux sur la semaine : d'une part, les biens de consommation discrétionnaire (+4.83%), tirés par la hausse spectaculaire de l'action Amazon qui a atteint pour la première fois le seuil des $3,200, en préambule de la saison des résultats trimestriels, et les services de télécommunication d'autre part (+4.68%). A l'inverse, l'énergie était à la peine (-4.64%). Le pétrole brut WTI fait toujours face à une forte résistance (clôture à $40.55 le baril, +0.67% WTD) après avoir comblé le gap résultant de la guerre des prix qu'avaient déclenchée la Russie et l'Arabie Saoudite. L'immobilier (-1.76%) et les valeurs industrielles (-1.39%) lâchaient également prise.

Les Bourses européennes terminaient la semaine sur des résultats mitigés (CAC 40 en baisse de 0.73%, DAX 30 en hausse de 0.84%, FTSE 100 perdant 1%), dans l'attente de la réunion des chefs d'Etats européens prévue les 17 et 18 juillet, qui doivent notamment discuter du fonds de relance économique de 750 milliards d'euros.

En Asie, le Shanghai Composite enchaînait une quatrième semaine de hausse (+7.31% WTD) en anticipation d'une reprise économique plus rapide qu'attendue, tandis que le Nikkei 225 se contractait très légèrement de 0.07%.

Du côté des marchés de taux, les rendements des emprunts d'Etat faisaient du surplace (10 ans américain à +0.65%, Bund 10 ans à -0.47%).

Les obligations d'entreprises de notation IG progressaient de nouveau (+0.29% en Europe, +0.80% outre-Atlantique), surpassant encore les titres à haut rendement (+0.16% en Europe, +0.29% aux Etats-Unis). La dette émergente suivait le mouvement (+0.79% en devises locales).

Enfin, il faut noter que l'or, qui bénéficie à plein des très faibles taux d'intérêt partout dans le monde, a atteint les $1,801.90 l'once (+0.94%). Cette tendance haussière est cohérente avec les ventes nettes de titres du Trésor américain et la faiblesse du dollar.

Gains à Wall Street dans l'espoir d'un vaccin contre le COVID-19 début 2021 (au mieux)

