Gail Slater, responsable de la division concurrence du ministère de la Justice de Trump, quitte ses fonctions

par Jody Godoy

La responsable de la division concurrence du ministère de la Justice de l'administration Trump a annoncé jeudi qu'elle quittait ses fonctions moins d'un an après avoir été nommée par le président Donald Trump.

Gail Slater a été confirmée en mars à la tête de cette division, qui applique les lois contre les monopoles illégaux et les comportements commerciaux anticoncurrentiels. Elle a déclaré sur X que c'était "avec une grande tristesse et un grand espoir" qu'elle quittait son poste jeudi. "C'était en effet l'honneur d'une vie de servir dans ce rôle", a-t-elle ajouté.

Le départ de Mme Slater plonge la division dans l'incertitude, car les entreprises faisant l'objet d'enquêtes concurrence ont de plus en plus recours à des lobbyistes liés à M. Trump pour influencer l'issue de leurs affaires. La division se retrouve ainsi avec peu de cadres supérieurs, après le départ du chef du contentieux civil de la division cette semaine.

La Maison-Blanche a renvoyé les questions sur le départ de Mme Slater au ministère de la justice.

Dans un communiqué, Pam Bondi, procureure générale des États-Unis, a déclaré: "Au nom du ministère de la justice, nous remercions Gail Slater pour les services qu'elle a rendus à la division concurrence, qui œuvre à la protection des consommateurs, à la promotion de l'accessibilité financière et à l'élargissement des possibilités économiques. »

En juillet, Reuters et d'autres médias ont rapporté que deux des adjoints de Gail Slater avaient été licenciés pour insubordination après un accord donnant le feu vert à l'acquisition de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise

HPE.N pour un montant de 14 milliards de dollars. Cette décision a mis en évidence une lutte de pouvoir au sein de l'administration Trump entre les partisans d'une application stricte de la législation concurrence et les négociateurs qui cherchent à exercer une influence.

Mme Slater a été conseillère économique de JD Vance lorsqu'il était sénateur et a travaillé à la Maison Blanche pendant le premier mandat de M. Trump. Elle a également travaillé pendant dix ans comme avocate concurrence à la Commission fédérale du commerce, où elle a intenté des procès pour bloquer des fusions, notamment l'acquisition par Whole Foods de l'épicier biologique Wild Oats.

Le bureau du vice-président JD Vance a refusé de commenter le départ de Mme Slater. Elle avait déclaré que sa priorité était d'utiliser l'application de la législation concurrence pour aider les Américains qui luttent contre la hausse du coût de la vie. L'année dernière, le ministère de la justice a lancé des enquêtes sur les producteurs d'œufs et sur l'industrie du conditionnement de la viande .

Sa division a poursuivi la répression américaine contre les entreprises de la Big Tech qui a commencé pendant le premier mandat de Trump, avec des affaires majeures contre Google et Apple d'Alphabet.