Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gabon-Les députés votent la dépénalisation de l'homosexualité Reuters • 24/06/2020 à 01:11









LIBREVILLE, 24 juin (Reuters) - Les législateurs de la chambre basse du Parlement gabonais ont voté mardi la dépénalisation de l'homosexualité. Quarante-huit députés ont voté pour la dépénalisation, vingt-quatre ont voté contre et vingt-cinq se sont abstenus. «Quarante-huit députés ébranlent toute une Nation et ses us et coutumes», a déclaré à Reuters un député. Le Gabon devient ainsi l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à revenir sur une loi qui punit les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Le mariage des couples de même sexe reste lui interdit dans un pays où l'homosexualité est largement considérée comme tabou. (Gerauds Wilfried Obangome et Bate Felix; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.