Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G7/Russie-La France estime que la situation n'a pas changé Reuters • 03/06/2020 à 18:02









PARIS, 3 juin (Reuters) - La France estime que les raisons qui ont motivé l'exclusion de la Russie du G7 en mars 2014 n'ont pas disparu, a indiqué mercredi une source à l'Elysée après la volonté exprimée par le président américain Donald Trump d'inviter Moscou au prochain sommet. "La Russie a été exclue du G7 pour des raisons précises et aujourd'hui nous ne voyons pas que cette situation ait changé", a dit cette source. "Mais - et c'est l'avis du président et d'autres partenaires internationaux - il faut trouver les moyens du dialogue avec la Russie". "Il y a toutes sortes de manières de dialoguer, je ne sais pas ce que veut dire le retour de la Russie au G7 ou au G8, en tout cas il faut le consensus au sein du groupe et on sait qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet là", a-t-elle ajouté. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.