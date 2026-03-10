 Aller au contenu principal
G7 et UE tentent de trouver la parade à la hausse des cours du brut
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:09

par Kate Abnett

Les ministres de l'Énergie du G7 se réunissent mardi par visioconférence pour aborder l'envolée des prix de l'énergie, sujet qui sera également au menu d'un autre appel entre dirigeants de l'Union européenne plus tard dans la journée, ont dit des responsables.

Lundi, les ministres des Finances du G7 ont dit être disposés à prendre les mesures nécessaires face à la hausse des prix du pétrole, sans toutefois s'engager à puiser dans les réserves d'urgence, une option laissée ouverte mais non décidée à ce stade.

L'UE s'alarme de longue date du prix élevé de l'énergie sur le continent, et Ursula von der Leyen a promis de proposer des mesures au sommet de l'UE la semaine prochaine.

L'appel du G7 est fixé à 13h45 (12h45 GMT), et une autre visioconférence européenne sur la compétitivité, celle des prix de l'énergie notamment, doit réunir en fin de journée plusieurs dirigeants européens.

Les cours du pétrole ont atteint lundi un pic depuis mi-2022, alimentés par la crainte de perturbations durables du transport maritime et de baisses d'offre, avant de refluer sous 90 dollars le baril après que Donald Trump a dit à CBS News que la guerre était presque terminée.

Vers 10h00 GMT, le Brent LCOc1 reculait de 8,87% à 90,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cédait 8,16% à 87,04 dollars.

Après l'entretien de lundi, un responsable du G7 a confié à Reuters qu'il existait un "large consensus" pour ne pas puiser à ce stade dans les réserves stratégiques, la décision finale revenant aux dirigeants du G7.

Le commissaire européen Valdis Dombrovskis a relevé que l'ampleur des conséquences de la hausse des cours dépendrait de la durée, de l'intensité du conflit dans la région du Golfe, ce qui guidera la réponse des autorités dans les prochaines semaines, selon son analyse prudente.

(Avec la contribution de Sudip Kar-Gupta et Jan Strupczewski; rédigé par Ingrid Melander et Kate Abnett, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
G7

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
92,22 USD Ice Europ +2,71%
Pétrole WTI
88,91 USD Ice Europ +3,99%
Fermer

