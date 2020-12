Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : rejette l'offre de GardaWorld Cercle Finance • 09/12/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - G4S a repoussé l'offre de 3.7 milliards de livres du Canadien GardaWorld, recommandant aux actionnaires d'approuver une offre plus élevée en provenance d'une société états-unienne. G4S a indiqué que son conseil d'administration avait soigneusement examiné l'offre GardaWorld avant de la rejeter à l'unanimité au motif qu'elle continuait de sous-évaluer l'entreprise. GardaWorld avait pourtant déclaré offrir 235 pence par action G4S, soit une 'offre finale en espèces', bien au-dessus de son offre précédente (190 pence). Le conseil d'administration de G4S recommande plutôt d'accepter l'offre de Allied Universal, une société de services d'installation, qui propose 245 pence par action.

Valeurs associées G4S LSE +0.31%