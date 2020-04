Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : la cession d'activités à Brink's avance Cercle Finance • 07/04/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - G4S annonce avoir achevé et reçu un peu plus de la moitié du produit attendu de la vente de ses activités de gestion de trésorerie à Brink's. Rappelons qu'en vertu de l'accord, la société britannique a vendu la majorité de ses activités de trésorerie conventionnelles, pour une valeur d'entreprise de 727 millions de livres, avec un produit net prévu d'environ 670 millions de livres. La grande majorité des étapes restantes devraient être réalisées en 2020, a précisé G4S.

Valeurs associées G4S LSE +9.66%