G4S : l'UE autorise l'acquisition par Allied Universal

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de G4S par Allied Universal Topco. G4S est une entreprise mondiale intégrée de sécurité, qui offre un large éventail de services de sécurité dans le monde entier. Allied Universal est une société de services de sécurité et de gestion des installations principalement active aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans d'autres pays, y compris le Royaume-Uni. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, en raison de l'impact limité qu'il aurait sur le marché.

