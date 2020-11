Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : GardaWorld prolonge son offre de rachat Cercle Finance • 09/11/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - GardaWorld, un fournisseur canadien de services de sécurité, a prolongé son offre de rachat hostile sur son rival britannique G4S, malgré le mauvais accueil des investisseurs, a déclaré le groupe. L'offre, qui reste soumise aux mêmes termes et conditions, est prolongée jusqu'au samedi 28 novembre, malgré ses 'problèmes passés' et son 'avenir incertain', a déclaré GardaWorld. Au 7 novembre, première date de clôture de l'offre, GardaWorld ne détenait, ou n'avait reçu, que 26,7 millions d'actions, représentant à peine 1,7% du capital de G4S.

