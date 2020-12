Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : GardaWorld lève son offre, les actions gagnent 8% Cercle Finance • 02/12/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - La société canadienne de services de sécurité GardaWorld a porté son offre d'achat hostile sur le britannique G4S à 3,7 milliards de livres, cherchant à convaincre les actionnaires, après que son offre précédente n'ait reçu que 0,2% de réponses favorables. Suite à cette annonce, les actions de G4S sont en hausse de plus de 8 % ce matin à la Bourse de Londres. GardaWorld offre désormais un prix de 235 pence par action G4S, dans ce qu'elle a appelé son 'offre finale en espèces', bien au-dessus de son offre précédente de 190 pence. Le niveau requis pour satisfaire la condition d'acceptation a également été abaissé de 90 % à une majorité simple de 50 % plus une action, ce qui augmente considérablement la probabilité que l'accord se réalise, a ajouté le groupe. G4S a annoncé que son conseil d'administration évaluait actuellement l'offre majorée, mais a demandé aux actionnaires à ne pas prendre de décision suite à la nouvelle offre.

Valeurs associées G4S LSE +7.88%