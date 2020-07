Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : entouré pour ses attentes pour le 1er semestre Cercle Finance • 13/07/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - L'action G4S s'envole de plus de 9% à Londres, le prestataire de services de sécurité indiquant s'attendre à publier pour les six premiers mois de l'année, un PBITA ajusté et des résultats sous-jacents 'significativement supérieurs' aux consensus de marché. Le groupe britannique rapporte sur son site Internet que les analystes anticipent en moyenne, pour le premier semestre 2020, sur la base de ses opérations poursuivies, un PBITA ajusté de 159 millions de livres sterling et un BPA de 4,3 pence.

Valeurs associées G4S LSE +9.21%