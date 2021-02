Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : des performances 'remarquables' en 2020 Cercle Finance • 09/02/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - La société de sécurité britannique G4S a déclaré qu'elle avait réalisé une performance opérationnelle et financière 'remarquable' en 2020, citant une performance commerciale 'exceptionnelle', avec à la fois des gains et des renouvellements de contrats. La société a indiqué que les revenus étaient en ligne avec les tendances soulignées dans son rapport sur neuf mois, avec des marges d'exploitation 'qui se maintiennent bien'. Sans fournir de chiffres précis, la génération de flux de trésorerie a été 'très forte', a ajouté la société, précisant qu'elle avait terminé l'année avec un ratio dette nette/EBITDA bien en deçà de son objectif de 2,0 à 2,5 fois. G4S - qui fait actuellement l'objet d'une offre publique d'achat de son concurrent américain Allied Universal - a déclaré que les contrats remportés et renouvelés représentent un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de livres, contre 2,5 milliards de livres en 2019.

Valeurs associées G4S LSE +0.13%