G4S : des performances à huit mois jugées 'résistantes'

(CercleFinance.com) - G4S, le numéro un mondial de la sécurité, a fait état lundi de performances présentées comme 'résistantes' au titre des huit premiers mois de l'exercice 2020. Si son chiffre d'affaires sur la période s'inscrit en baisse de 1,9% par rapport à la même période de 2019, la bonne maîtrise de ses coûts et la réduction de ses charges d'intérêts lui permettent d'afficher un résultat opérationnel 'sous-jacent' supérieur à celui des huit premiers mois de 2019. 'Bien que les perspectives de l'économie mondiale demeurent incertaines, la performance du groupe sur les huit premiers mois de l'année prouve la solidité de l'activité', estime G4S dans son communiqué. L'action perd malgré tout plus de 2% actuellement à la Bourse de Londres.

