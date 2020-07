Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S :bénéfice et chiffre d'affaires en baisse au 1er semestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - La société de sécurité G4S a affiché une baisse de 5% de ses bénéfices au premier semestre et a déclaré qu'elle ne paierait pas d'acompte sur dividende pour 2020, car l'impact économique de la pandémie de Covid-19 reste toujours 'incertain'. Les actions de G4S - qui ont chuté de 36% depuis le début de l'année - sont en hausse de 7% ce matin, valorisant l'entreprise à 2,1 milliards de livres. La société anglo-danoise - qui opère dans environ 85 pays et compte environ 533 000 employés - a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est tombé à 187 millions de livres au cours des six mois clos le 30 juin, contre 196 millions de livres un an plus tôt. G4S - qui a récemment vendu ses activités de trésorerie à Brink's - a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre avait chuté de 1,5% à 3,35 milliards de livres, impacté négativement par la pandémie de Covid-19, en particulier en Europe. G4S a déclaré qu'il avait l'intention de reprendre le paiement des dividendes une fois que l'incertitude entourant la pandémie sera ramenée à 'un niveau acceptable'.

Valeurs associées G4S LSE +7.76%