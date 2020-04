Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G4S : avancée dans la cession d'activités à Brink's Cercle Finance • 21/04/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - G4S annonce avoir cédé à Brink's la plus grande partie de son activité cash conventionnel et avoir reçu environ 64% des recettes attendues de cette opération annoncée en février, la grande majorité des cessions restantes devant avoir lieu en 2020. Selon les termes de l'accord, le groupe de sécurité britannique a vendu la majorité de ses activités cash pour une valeur d'entreprise de 727 millions de livres sterling, et des recettes nettes attendues de l'ordre de 670 millions.

