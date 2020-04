Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G20-Accord sur un moratoire sur la dette des pays pauvres jusqu'à la fin 2020 Reuters • 15/04/2020 à 16:51









WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Les ministres des Finances des pays du G20 se sont accordés mercredi sur un moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres à compter du 1er mai et jusqu'à la fin de l'année et se sont également dits prêts à prendre des mesures supplémentaire face à l'épidémie de coronavirus. Tous les créanciers publics bilatéraux participeront à cette initiative de suspension de la dette, peut-on lire dans le communiqué https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN.pdf final publié à l'issue d'une visioconférence rassemblant les principales économies de la planète et consacrée aux conséquences de la pandémie. Le G20, dont font partie entre autres la France, les Etats-Unis, la Chine et la Russie, appelle les créanciers privés à s'accorder sur une initiative sur des termes comparables, et demande aux banques multilatérales de développement d'étudier les moyens de suspendre le service de la dette. (Davide Barbuscia, version française Henri-Pierre André et Marine Pennetier)

