Fusions-acquisitions : le second semestre a été particulièrement dynamique grâce aux megadeals (PwC)

(AOF) - La valeur des fusions-acquisitions explose au second semestre 2020 malgré les effets du COVID-19 sur l'économie, selon la dernière étude Global M&A Industry Trends du cabinet de conseil et d'audit PwC. Les transactions ont bondi 18% en volume à 26 228 et de 94% en valeur à 2 043 milliards de dollars. Une augmentation significative du nombre de méga-transactions annoncées - définies comme des transactions dont la valeur annoncée est supérieure à 5 milliards de dollars - a contribué à l'augmentation de la valeur des transactions au cours du second semestre de 2020.

Il y a eu 32 méga-transactions au troisième trimestre de 2020, et 25 autres au quatrième trimestre. La valeur combinée des 57 méga-transactions annoncées au cours du second semestre 2020 s'élève à 688 milliards de dollars. Ces chiffres se comparent avec 27 méga-fusions au premier semestre, pour une valeur de transaction combinée de 266 milliards de dollars.

" La pandémie de COVID-19 a donné aux entreprises un aperçu de ce que leur réservait l'avenir, avec de vrais challenges à relever. Elles ont donc fait de l'accélération du passage au numérique, de la décarbonisation, de la transformation ou du recentrage de leurs activités leurs priorités absolues, et voient dans les fusion-acquisitions le moyen le plus efficace de parvenir à leurs fins, d'où une concurrence élevée pour décrocher les meilleurs deals ", explique Olivier Marion, responsable des activités Transactions chez PwC France et Maghreb.

PwC souligne que les actifs actifs numériques et technologiques sont très demandés et ont atteint des valorisations élevées. Il constate une concurrence importante, stimulée par des facteurs macroéconomiques tels que les faibles taux d'intérêt, la volonté d'acquérir des activités numériques ou technologiques innovantes, et l'abondance de capitaux disponibles pour les entreprises (plus de 7 600 milliards de dollars de trésorerie et de valeurs mobilières de placement) et les acteurs du capital-investissement (1 700 milliards de dollars).