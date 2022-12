Fusion validée entre Makheia Group et Netmedia Group

(AOF) - Makheia Group annonce que les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur seconde convocation ont été adoptées dans leur intégralité. Les actionnaires ont notamment approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société NetMedia Group (la « société absorbée ») au profit de la société. Il est précisé que dans le cadre de cette opération, le rapport d’échange retenu est de 8 727 actions de la société contre 1 action de la société absorbée.

Suite à l'adoption de cette décision, le capital social de la société a été augmenté de la somme de 25 499 421,30 € en rémunération de l'absorption par voie de fusion de la société NetMedia Group au profit de la société, pour le porter de 5 035 445,90 euros à 30 534 867,20 euros. La prime de fusion s'élevant à 15 960 141,70 euros est portée au compte " prime de fusion ", au passif du bilan de la société.

Ainsi, le capital social de la société est désormais fixé à la somme de 30 534 867,20 euros et il divisé en 305 348 672 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale entièrement libérées.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie ce jour, a également adopté le changement de dénomination sociale de la société qui est désormais dénommée : NetMedia Group.

A l'issue de cette Assemblée s'est tenu un Conseil d'Administration qui a décidé de la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Ainsi il a été voté à l'unanimité la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général avec la nomination de Monsieur Pascal Chevalier en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur (6 ans).

