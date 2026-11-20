Fusion Argan-WDP : les actionnaires donnent leur feu vert

Les actionnaires d'Argan se sont réunis ce vendredi à Paris (avec une forte participation de 87,10%) et ont massivement voté en faveur de la fusion avec l'entreprise belge WDP (Warehouses De Pauw), validant ainsi toutes les propositions de la direction.

Avant que la fusion ne soit finalisée, chaque actionnaire d'Argan recevra un versement exceptionnel de 11 euros par action détenue. La date exacte du paiement sera annoncée prochainement.

Argan va être absorbée par WDP. Concrètement, 1 action Argan sera échangée contre 3 nouvelles actions WDP.

L'action Argan disparaîtra de la Bourse de Paris (Euronext Paris). En échange, les nouvelles actions WDP reçues seront cotées à Paris, Bruxelles et Amsterdam.

L'opération a déjà franchi plusieurs obstacles administratifs majeurs : les autorités fiscales françaises, les gendarmes de la Bourse français (AMF) et belge (FSMA), ainsi que la Commission européenne ont tous donné leur feu vert ou levé leurs réserves.

Pour que la fusion soit définitivement bouclée, il reste deux étapes clés :

- le vote des actionnaires de WDP lors de leur propre assemblée générale le 24 novembre 2026.

- les dernières formalités administratives entre la France et la Belgique pour officialiser l'opération.

Si tout se déroule comme prévu, la fusion sera définitivement finalisée au 1er trimestre 2027.

Argan et WDP sont deux sociétés foncières spécialisées dans l'immobilier logistique (des "bailleurs" d'entrepôts). Ces entreprises construisent, achètent et gèrent de grands entrepôts modernes qu'elles louent ensuite à des acteurs de la grande distribution, du e-commerce ou de l'industrie.