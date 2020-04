Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fusillade dans l'est du Canada, au moins 13 personnes tuées Reuters • 20/04/2020 à 01:20









(.) PORTAPIQUE, Nouvelle-Ecosse, 20 avril (Reuters) - Un homme armé a tué par balle dimanche au moins 13 personnes, dont une policière, au cours d'une cavale meurtrière de douze heures dans la province de Nouvelle-Ecosse, sur la côte Est du Canada, ont déclaré les autorités. Il s'agit de la plus grande tuerie de masse dans le pays depuis 30 ans. Les fusillades sont relativement rares au Canada, dont le contrôle des armes à feu est plus strict qu'aux États-Unis. Gabriel Wortman, âgé de 51 ans, a maquillé sa voiture afin qu'elle ressemble à un véhicule de police et a ouvert le feu sur des chalands en différents lieux de la province, a indiqué la Gendarmerie royale nationale (RCMP). La police a fait savoir que l'assaillant avait trouvé la mort, sans confirmer les informations de la chaîne de télévision CTV selon laquelle il a été abattu par des officiers de la RCMP. Les motivations du suspect ne sont pas encore connues. "C'est un jour dévastateur pour la Nouvelle-Ecosse, et il restera gravé dans les mémoires pendant de nombreuses années", a dit le commandant provincial de la RCMP, Lee Bergerman, lors d'une conférence de presse. Parmi les victimes figure une membre de la RCMP. La police a déclaré avoir découvert plusieurs cadavres samedi soir après avoir été alertée de nuisances sonores dans la petite ville côtière de Portapique, à environ 130 km au nord de la capitale de la province, Halifax. D'après un membre de l'équipe d'enquête, les premiers éléments indiquent que le suspect a aussi tué des personnes en plusieurs autres lieux. "Au total plus de 10 personnes ont été tuées", a dit Chris Leather. Le chef de la RCMP, cité par la télévision publique, a par la suite fait savoir qu'il y avait au moins 13 victimes de la fusillade. "Il s'agit de l'un des actes de violence les plus insensés de l'histoire de notre province", a déclaré à la presse le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse, Stephen McNeil, sans donner de détails. S'adressant à des journalistes à Ottawa, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déploré ce qu'il a appelé "une situation terrible". Des habitants de Portapique ont déclaré que l'incident avait commencé tard dans la soirée de samedi lorsque la police a exhorté les habitants à rester confinés. Une résidente locale a déclaré avoir rencontré deux véhicules de police en flammes alors qu'elle conduisait dimanche matin. "Il y avait un officier que nous avons pu voir sur place, puis tout d'un coup, il s'est précipité vers l'un des véhicules en feu", a déclaré Darcy Sack à la télévision publique. "Nous avons entendu des coups de feu", a-t-elle ajouté. (John Morris, avec David Ljunggren à Ottawa; version française Matthieu Protard et Jean Terzian)

