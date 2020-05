Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fuite de gaz dans une usine en Inde, au moins 9 morts et 300 blessés Reuters • 07/05/2020 à 06:51









BANGALORE, 7 mai (Reuters) - Une fuite de gaz chimique dans une usine LG Polymers située dans le sud de l'Inde a provoqué jeudi la mort d'au moins neuf personnes, tandis que plusieurs centaines d'autres ont été hospitalisées, ont déclaré les autorités. Du styrène s'est répandu dans l'usine aux premières heures de la journée, lorsque des familles résidant dans les villages alentours dormaient, a indiqué un représentant local. Plusieurs centaines de personnes ont inhalé le gaz. (Subrat Patnaik à Bangalore et Sudarshan Varadhan à Chennai; version française Jean Terzian)

