Fuite de chlorure de vinyle sur une péniche accidentée sur le Rhône

LYON, 18 février (Reuters) - Une péniche de 120 mètres de long transportant 2.200 tonnes de chlorure de vinyle à l'état gazeux a été accidentée dans la nuit de lundi à mardi alors qu'elle naviguait sur le Rhône à hauteur de l'écluse de Sablons dans le département de l'Isère. "Le chlorure de vinyle est un gaz inflammable et toxique", précise la préfecture de l'Isère, en annonçant "qu'une des cuves de la péniche endommagée laisse s'échapper une faible quantité de gaz". Compte tenu de la dangerosité du produit, également réputé cancérigène, un important dispositif de protection a été déployé sur place. Des équipes de pompiers spécialisées dans les risques chimiques sont en intervention sur les lieux de l'accident. Plusieurs personnes ont été évacuées dans les habitations alentour. Il a été demandé à la population d'éviter le secteur. "Un périmètre de sécurité a été instauré afin de prévenir tout risque pour les populations ou l'environnement", annonce la préfecture de l'Isère, "la navigation fluviale est interrompue pour une durée indéterminée". Des dizaines d'embarcations sont d'ores et déjà bloquées en amont et en aval de ce secteur du fleuve. La préfecture se veut toutefois rassurante en indiquant que "les premières mesures prises au droit de la péniche font apparaître des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre de 20 ppm (partie par million) soit très en deçà du seuil de toxicité". "Les mesures prises au niveau des habitations les plus proches sont nulles", rapporte encore le cabinet du préfet. (Catherine Lagrange, édité par Blandine Hénault)

