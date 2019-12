Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fugro : reprise des parts de CGG dans SBGS Cercle Finance • 30/12/2019 à 13:38









(CercleFinance.com) - Fugro gagne 1,8% à Amsterdam après la signature d'un accord avec CGG, qui va transférer au groupe parapétrolier néerlandais sa participation de 40% dans la coentreprise Seabed Geosolutions (SBGS) d'ici à la fin du premier trimestre 2020. Le groupe français de géosciences précise que cet accord prévoit aussi, pour finaliser les différents sujets de financement de SBGS et de non-concurrence, un paiement de 35 millions de dollars à Fugro avant le 31 décembre 2019.

