Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 : se hisse vers 8.000Pts, nouveau record information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 17:49









(CercleFinance.com) - Parti de 6.800 le 12 octobre dernier, le FT-100 s'attaque au seuil des 8.000Pts.

Mais ce n'est pas un exploit vertigineux puisque la bourse de Londres affiche +7,5% depuis le 1er janvier, contre +14% pour le CAC et +15% pour le Nasdaq.

Le zénith des 7.900 du 22 mai 2018 est débordé, ce qui permet d'espérer une nouvelle aventure haussière en direction de 8.800.

Mais à 100Pts près, le scénario du double-top ne saurait être écarté, à 1,3% près, un franchissement de zénith historique n'est pas à 100% concluant.





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.18%