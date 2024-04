Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FT-100 : repasse au-dessus des 8.000Pts, teste son record information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 13:04









(CercleFinance.com) - A contrecourant des autres indices occidentaux, le FT-100 aligne une 4ème séance consécutive de hausse (+2,4% au total) et bondit cette fois de +1,5% et repasse au-dessus des 8.000Pts (l'ancien record de clôture avait été inscrit le 12 avril à 7.995Pts) : l'indice pourrait venir re-tester le plus haut absolu des 8.045Pts testé se jour-là au cours des prochaine heures... mais s'attaque déjà à la résistance oblique moyen terme des 8.010Pts.





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +1.66%