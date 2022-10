Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 : pullback sous 7000 malgré R.Sunak, favori du marché information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Pas vraiment de coup de chapeau à la nomination de Rishi Sunak comme 1er Ministre et reconnu comme tel par le Roi Charles III : le FT-100 retombe sous les 7.000Pts.

A près avoir gagné laborieusement 1,2% en une semaine, il en reperd 0,9%, à 6.950.

Il subsiste une chance de rebond vers 6.880, après quoi un retracement du plancher annuel des 6.825 deviendra quasi inévitable.

Sous ce support, gros risque de glissade vers 6.500 (ex-zénith de juin 2020) puis 6.400 (ex-plancher de janvier 2021).





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.11%