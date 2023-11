Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 : préserve le plancher des 7.250 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - FT-100 préserve le plancher des 7.250 (des 7 juillet et 18 août): le rebond pourrait se poursuivre en direction des 7.530 (50% de retracement de la récente baisse) puis 7.570.





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.19%