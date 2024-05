Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FT-100 (Londres): un 10ème record en 1 mois à 8.248 information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Le FT-100 (bourse de Londres) a inscrit vendredi un 10 ème records absolu (séance et clôture) en 1 mois.

L'indice réalise depuis le 16 avril une directissime 7.800/8.250 et la règle du report d'amplitude valide un objectif de 8.750 suite au franchissement des 8.000 : il reste un très beau potentiel de +500Pts de près de +6%







Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.51%