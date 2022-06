Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : ricoche encore sous les 7.670 information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - La bourse de Londres ne connait pas la crise, ni l'impact des hausses de taux, ni de l'inflation : les actions britanniques sont d'ailleurs en hausse de +2,5% depuis le 1er janvier.

Au terme d'une séquence de 7 hausses en 8 séances (dont 5 consécutives du 25 mai au 31), le FT-100 est revenu le 31 mai au contact de ses sommets historiques des 10 février et 8 avril (7.670) avant de corriger vers 7.530 le 1er juin.

Si Londres n'était pas en congé ce 2 juin, un retour au zénith aurait pu se produire vu l'ambiance euphorique en Europe: en cas de franchissement des 7.680, le prochain objectif serait 8.330Pts.





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.98%