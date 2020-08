Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : rechute sous les 6.000Pts Cercle Finance • 06/08/2020 à 15:38









(CercleFinance.com) -Après un échec sous les 6.050 (ex-plancher court terme du 10 juin au 10 juillet), l'indice FT-100 (bourse de Londres) rechute sous les 6.000Pts (plancher des 15 juin et 12 juillet) et pourrait redescendre vers 5.900 pour confirmer un pré-signal baissier apparu le 31 juillet. Il pourrait s'ensuivre une rechute vers 5.600, un plancher remontant à fin avril.

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -1.41%